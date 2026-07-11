Très très bon Très très bon en Camargue

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François-Régis Gaudry et la bande filent en Camargue ! Cette zone naturelle, peuplée de 40 000 flamants roses, s'étend tout autour du delta du Rhône et renferme des pépites gastronomiques. L’équipe dresse le couvert dans l'un des plus beaux potagers gourmands de France, celui du restaurant étoilé La Chassagnette, le repère du chef Armand Arnal. Antony monte à cheval comme les gardians pour conduire un troupeau de taureaux ! Mina embarque dans la caravane de Gastón Rodriguez Hernandez. Ce Camarguo-mexicain mitonne des tacos du tonnerre à base de gardiane de taureau. Notre bec sucré Valentine troque le sucre contre la fleur de sel IGP des marais salants d'Aigues-Mortes. Et François-Régis dresse le couvert chez Mesa à Arles !