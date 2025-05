Très très bon Très très bon en Corse

Diffusé le 09/07/2023

Très Très Bon se refait une beauté sur l'île de Beauté. Elvira prend le maquis en compagnie de la cueilleuse Martine Bonnabel. Avec les herbes, la cheffe de la bande Marie-Victorine Manoa cuisine une tourte. Jordan se frotte au plus célèbre fromage de l’île : le brocciu. Avec Nicolas Stromboni, François-Régis a mené une vraie enquête corse au Relais de Sotta. Avec le chef Romuald Royer, Mina croque la Corse en mode street food. Entre le veau et l'amande, Antony cuisine local et Valentine tombe dans le pomelo corse. Benvenuti a Corsica !