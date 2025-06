Très très bon Très très bonne pasta

François-Régis Gaudry et son équipe partent à la découverte des meilleures pâtes de Paris. Leur mission : dénicher le restaurant qui propose les pasta les plus savoureuses de la capitale. Chez Très Très Bon, question popote, l’estomac se retrouve souvent dans les talons de la botte. C’est même un rapport un peu pathologique à la pasta. Alors un grand format lui a été consacré : la très très bonne pasta. Pour ce palmarès, les caméras de Très très bon ont arpenté les trottoirs et traqué la meilleure trattoria de Paris avec François-Régis Gaudry, Jordan Moilim, Alessandra Pierini, Ilaria Brunetti et Stéphane Solier. Sur scène, les chefs les plus créatifs de la capitale sont rassemblés dans un grand événement culinaire avec Simone Zanoni, Alessandra Pierini et Ilaria Brunetti. Puis, avec Luana Belmondo et Stéphane Solier en guise d’arbitres, c’est l’heure de la battle entre deux mastodontes de la cacio e pepe.