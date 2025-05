Trotro Trotro et la tortue

Trotro trouve une tortue dans son jardin. Il se promène avec elle, mais comme la tortue n'avance pas vite, il la met dans sa remorque de tricycle pour aller plus vite. La tortue rentre sa tête dans sa maison et ne veut plus sortir. Trotro est déçu...