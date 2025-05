Trotro Trotro et le jeu de la marchande

Lire la vidéo

Nana et Lili jouent à la marchande. Lili fait des gâteaux en sable et Nana confectionne des bouquets d'herbes et de pâquerettes. Trotro et Boubou s'invitent au jeu. Boubou, avec des boites et son ballon, fait un stand de jeu de chamboule-tout. Mai...