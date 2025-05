Trotro Trotro fait tout pareil

Lire la vidéo

Boubou s'agite et Trotro fait tout comme lui. Ça devient un jeu. Boubou et Trotro font l'avion, la locomotive. Lili se joint à eux. Les enfants font tout pareil en changeant de chef à tour de rôle : on court, on galope, on danse. Celui qui se trom...