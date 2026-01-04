Turbo BMW iX3 : style et technologie

Lire la vidéo

Diffusé le 04/01/2026

Cette semaine, Dominique Chapatte et Christophe Bourroux sont partis dans le sud de l’Espagne pour vous faire découvrir la BMW iX3, dernier modèle de la marque qui s’inscrit pleinement dans la révolution électrique du constructeur. Ultra connectée, la première à pouvoir rouler en totale autonomie sur une autoroute française dès le mois de mars 2026, cette nouvelle BMW iX3 semble combiner performance et innovation technologique. Découverte de l’automobile du futur ce dimanche dans Turbo !