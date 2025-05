Turbo Découverte : collection Emil Frey

Diffusé le 11/05/2025

Ce dimanche dans Turbo, Etienne Bruet et Clémence de Bernis vous emmènent en Suisse. C’est au volant du tout nouveau Mitsubishi Outlander qu’ils se rendront à Safenwil, pour vous faire découvrir l’incroyable collection autos et motos d’Emil Frey, ancien mécanicien et pilote de moto devenu le premier distributeur en Europe.