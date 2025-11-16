Turbo Evènement Epoqu'Auto 2025

Diffusé le 16/11/2025

Cette semaine, Dominique Chapatte vous emmène à la 46ème édition du salon Epoqu’Auto, l’évènement devenu incontournable pour les passionnés de véhicules anciens et youngtimers. Également au programme ce dimanche : les essais des nouveaux Grandis de Mitsubishi et Audi Q3. Porsche à la conquête d’un nouveau territoire. Vous découvrirez aussi que parfois, vouloir payer moins cher, peut coûter finalement, beaucoup plus cher… Passion, proximité et partage : bienvenue dans Turbo !