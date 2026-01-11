Turbo Dans le Nord : au cœur de la passion automobile

Lire la vidéo

Cette semaine, Simon Potée-Gallini et Guillaume Coche vous emmènent dans la région la plus industrialisée de France, où se fabrique le plus grand nombre de voitures chaque année... le Nord ! C’est au volant de l’ultime Toyota Supra, la Final Edition qu’ils vous feront découvrir le bassin minier sous un nouveau jour : rassemblement de passionnés et de leurs autos dont certaines sont des modèles uniques, et découverte d’une petite marque locale et familiale, SECMA qui produit des roadsters « plaisir », bienvenue chez les Ch’tis !