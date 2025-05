Turbo L'élégance à Megève

Diffusé le 26/01/2025

Cette semaine Simon Potée-Gallini et Cyril Drevet vous emmènent à Megève assister à une manifestation placée sous le signe de la passion et de la solidarité… L’élégance à Megève, deuxième édition d’un rassemblement de voitures de collection, et d’exception, avec des invités exceptionnels tels que Bruno Laffite qui viendra présenter son concept de supercar. Défilé, concours d’élégances, spectacle et bonne humeur, c’est ce dimanche dans Turbo.