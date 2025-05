Turbo Laponie

Lire la vidéo

Diffusé le 02/02/2025

Cette semaine Etienne Bruet et Safet Rastoder vous emmènent à Arjeplog en Laponie ! Visite d’un centre technique où se rendent les constructeurs automobiles pour tester leurs prototypes dans des conditions extrêmes. Rencontre d’un ingénieur de chez Alpine qui nous explique comment sont testés les équipements et l’intérêt pour la recherche. Ils rendront également visite à Eric Gallardo, propriétaire d’un circuit sur lac gelé, où se rendent des particuliers mais aussi des pilotes de Formule 1 pour s’exercer à la conduite sur glace. Simon et Etienne en profiteront pour tester l’Alpine A290, élue voiture de l’année, et la future berline d’Alpine, l’A390 sur un lac gelé…