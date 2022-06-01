Turbo Rétromobile 2026 : le rendez-vous des passionnés

Chargement

Diffusé le 01/02/2026

Tous les ans, la Porte de Versailles accueille les passionnés de voitures anciennes et de collection à l’occasion du Salon Rétromobile. Et chaque année le succès se confirme avec toujours plus de visiteurs et d’exposants. Dominique Chapatte, et Thomas Bastard vous emmènent sur cet évènement 100 % passion… Également au programme de cette émission, la mythique Golf GTI qui fête ses 50 ans, Citroën Racing qui revient à la compétition avec la Formula E, et 100 ans après son record, la Filante de Renault remet son titre en jeu.