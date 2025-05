Turbo Super bowl

Diffusé le 09/02/2025

Dominique Chapatte nous emmènera dimanche matin à la découverte de la Nouvelle Orléans à quelques heures du Super Bowl. Accompagné d’Etienne Bruet, nous partagerons l’effervescence de la rue et du quartier français. Nous croiserons les stars du Super Bowl au Superdome, le stade historique des Saints, qui abrita 30 000 sans-abri pendant l’ouragan Katrina… Un numéro spécial US à bord du nouveau Ford Bronco et de la Ford Mustang électrique.