Turbo Q5 / A6 e-TRON / S5 Avant, dans le berceau du constructeur bavarois

Diffusé le 23/02/2025

Cette semaine Turbo vous emmène dans les coulisses du constructeur Bavarois. A Ingolstadt, le siège social vous y découvrirez le tout nouveau Q5, mais aussi en exclusivité l’usine où il est assemblé. Et c’est sur les magnifiques routes des Alpes bavaroises qu’Etienne et Simon ont pu essayer les toutes nouvelles A6 e-Tron Avant et la S5 Avant !