Turbo Porsche : 911 Carrera T, Panamera Hybride et le novateur Macan, 3 motorisations, 3 philosophies

Chargement

Diffusé le 22/03/2026

Cette semaine, c’est entre Palm Springs et Los Angeles qu’Étienne et Safet ont eu le plaisir de prendre le volant de trois Porsche à la philosophie totalement différente : la sportive 911 Carrera T, l’élégante Panamera Hybride et le novateur Macan électrique. Et quel que soit le mode de propulsion, l’ADN Porsche répond présent ! Également au programme de cette émission : des nouveautés avec le Toyota CH-R+, de l’aventure avec le Defender Trophy, une vision du futur avec le volant Hypersquare de Peugeot, et la sportivité avec deux M, M2 CS et M440i !