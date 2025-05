Turbo BRP : Bombardier Produits Récréatifs

Lire la vidéo

Diffusé le 15/09/2024

Cette semaine, Safet Rastoder et Simon Potée-Gallini vous emmènent au Québec, à la découverte de l’univers de BRP et de ses engins prévus pour le loisir mais aussi pour les conditions extrêmes. Jet ski, SSV, Quad, et 3 roues, ils testent tout !