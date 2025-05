Turbo Californie : la Silicon Valley réinvente la voiture de demain

Diffusé le 13/04/2025

Cette semaine dans Turbo, Cyril et Etienne vous emmènent en Californie, dans la Silicon Valley, le berceau de la révolution numérique qui est aujourd’hui le cœur de l’automobile du futur, portée par l’intelligence artificielle, l’électrification et les technologies autonomes. Etienne et Cyril se sont rendus, chez Rivian et Lucid, deux nouveaux constructeurs automobiles pour une démonstration de ce que sera l’automobile de demain.