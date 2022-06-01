Turbo French Riviera : découverte des concessions d'exception

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Diffusé le 24/05/2026

Cette semaine dans Turbo, direction la French Riviera ! Au fil de leur périple entre Antibes, Cannes et Monaco Étienne Bruet et Simon Potée-Gallini nous plongent dans l'univers hautement sélectif des marques les plus prestigieuses : Lamborghini, Ferrari et Porsche. Quelles sont les conditions d'achat chez ces constructeurs d'exception ? Comment accède-t-on au privilège d'acquérir l'un de ces bolides ? Comment ce secteur s'adapte-t-il aux nouvelles réalités environnementales ? Turbo lève le voile sur les coulisses de la vente dans l’univers de l'ultra-luxe.