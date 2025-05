Turbo Salon « Top Marques Monaco » : 20 ans de luxe et de passion

Lire la vidéo

Diffusé le 18/05/2025

Ce dimanche dans Turbo, Etienne Bruet et Safet Rastoder vous emmènent à Monaco pour la 20ème édition du salon « Top Marques Monaco ». Ce salon international de supercars exclusif se déroule chaque année au Grimaldi Forum, au cœur de la Principauté de Monaco. Au programme, plus de 120 véhicules, 10 lancements mondiaux, 3 premières présentations à Monaco, et plus de 30 000 visiteurs attendus pour fêter 20 ans de luxe et de passion automobile !