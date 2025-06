Turbo Alpine : 70 ans d'excellence

Amateurs de sensations fortes et passionnés d'automobile, préparez-vous à vivre un moment historique ! Alpine, la légendaire marque française, célèbre ses 70 ans de passion et d'innovation à Dieppe, son berceau historique. Safet Rastoder et Cyril Drevet vous font plonger au cœur de l'aventure Alpine : expositions exceptionnelles retraçant 7 décennies de modèles emblématiques, rencontres avec des pilotes, parade, concours d’élégance, un pur moment de passion pour l'excellence automobile française !