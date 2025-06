Turbo Hyundai Ioniq 9 sur la route de la coupe du monde

Lire la vidéo

Ce dimanche dans Turbo. Dominique Chapatte et Christophe Bourroux vous emmènent en Californie, entre San Francisco et Los Angeles, sur la route de la coupe du monde 2026 au volant du tout nouveau Hyundai Ioniq 9. Découverte de deux des stades où se déroulera l’évènement, et rencontre de deux stars françaises du ballon rond…Hugo Lloris, et Olivier Giroud !