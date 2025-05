Turbo Dacia : retour aux sources

Diffusé le 29/09/2024

Cette semaine direction la Roumanie avec Simon Potée-Gallini et Clémence de Bernis dans le berceau de la marque. Du nouveau centre du Design, en passant par le musée et l’usine, vous découvrirez les secrets du succès de ce constructeurs plus tout à fait low-cost.