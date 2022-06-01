Twilight - Chapitre 2 : Tentation Twilight - Chapitre 2 : Tentation

Lire la vidéo

Diffusé le 01/01/2012

Abandonnée par Edward qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment oublier son amour pour un vampire et revenir à une vie normale ? Pour combler ce vide affectif, Bella court après le danger et prend des risques de plus en plus inconsidérés. Edward n'étant plus là pour la protéger, c'est Jacob, l'ami discret et indéfectible, qui va la défendre et veiller sur elle. Mais peu à peu, elle prend conscience de l'ambigüité des sentiments qu'ils éprouvent l'un envers l'autre...