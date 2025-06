UEFA Euro Espoirs U21 France - Allemagne

Commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. L’Équipe de France Espoirs affronte l’Allemagne en demi-finale de l’Euro U21 en Slovaquie ! Après avoir brillamment éliminé le Danemark en quarts de finale, les Bleuets poursuivent leur parcours dans le Championnat d’Europe Espoirs U21. Ils devront désormais se mesurer à l’Allemagne, une sélection ambitieuse et expérimentée dans cette catégorie. La rencontre se jouera à l’Arena de Košice et déterminera l’équipe qui accèdera à la finale de la compétition. Les joueurs de Gérald Baticle devront livrer une prestation solide pour espérer décrocher leur place au sommet.