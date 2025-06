UEFA Euro Espoirs U21 France / Danemark

Commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. Après une phase de groupe intense et marquée par une qualification méritée, les Bleuets de Gérald Baticle poursuivent leur aventure dans le Championnat d’Europe Espoirs U21. Prochaine étape : les quarts de finale, où ils retrouveront l’équipe danoise au Tatran Arena de Prešov, en Slovaquie. Face aux Danois, qui ont fini premiers de leur groupe, les Français, emmenés par Castello Lukeba et Guillaume Restes, devront impérativement remporter la victoire afin de se qualifier pour les demi-finales.