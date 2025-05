Ugly Betty S1 E10 - Mains moites et sueur froide

Diffusé le 04/01/2012

Amanda organise la fête de fin d'année de Mode et tente de convaincre Betty qu'elle serait une très bonne assistante pour Daniel. Le jeune homme, de son côté, sent son amour pour Sofia grandir de jour en jour, tandis que Betty, elle, n'est plus très sûre de ses sentiments pour Walter depuis qu'elle a rencontré Henry. Entre les deux hommes, son cœur balance. Marc cherche à regagner la confiance de Wilhelmina...