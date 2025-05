Ugly Betty S1 E13 - In ou out

Diffusé le 09/01/2012

Betty décide de venir en aide à Daniel, qui souffre terriblement de sa rupture avec Sofia. Afin de le remettre au travail, et sachant à quel point il est sensible aux charmes féminins, elle lui organise un rendez-vous avec un mannequin. Wilhelmina est de retour à la rédaction. Comme elle a été nommée rédactrice en chef, elle en profite pour se pencher sur le sort de ses employés. Rapidement, Christina et Amanda sont sur la sellette. Va-t-elle les renvoyer ?