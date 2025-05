Ugly Betty S1 E15 - Entre frères et sœurs

Lire la vidéo

Diffusé le 11/01/2012

Alex Meade revient sous les feux des projecteurs dans la peau d'une femme. Cette annonce provoque un fort émoi tant à la rédaction qu'au sein de sa famille. Bradford étant derrière les barreaux, le monde de la mode s'interroge sur ce que vont devenir Meade Publication et Mode. Et Wilhelmina compte bien en profiter. Alors que Betty tente de ramener calme et ordre au magazine, elle se trouve elle-même confrontée à un dilemme. Justin se fait renvoyer de l'école pour avoir provoqué une bagarre...