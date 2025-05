Ugly Betty S1 E4 - Noël en octobre

Diffusé le 05/01/2012

Justin souhaite passer une journée avec Betty chez Mode. Le concept de la double page consacrée à Noël a été dévoilé par un magazine concurrent. Wilhelmina et Daniel cherchent à savoir qui a divulgué l'information et tentent de trouver un nouveau concept. Comme ils craignent tous trois d'être responsables de cette fuite, Betty, Marc et Amanda font équipe. De son côté, Walter met tout en œuvre pour revenir dans les bonnes grâces de Betty...