Ugly Betty S1 E7 - Week-end de rêve

Diffusé le 10/01/2012

Betty n'arrive plus à gérer ses problèmes familiaux : elle décide de lâcher du lest et part en mission dans un hôtel. En effet, Daniel lui a demandé de rédiger une critique de l'établissement en question. De son côté, Sofia Reyes et son équipe prennent possession des locaux de Mode. Wilhelmina plonge dans le monde de la musique country pour séduire un riche Texan : elle doit le convaincre de faire paraître la publicité de ses enseignes dans le magazine...