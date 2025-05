Ugly Betty S2 E10 - Que le meilleur gagne !

Diffusé le 06/02/2012

Bradford a laissé une vidéo à ses enfants. Mais au moment où il indique à qui revient le contrôle du groupe Meade, il commet une erreur de manipulation et éteint la caméra. Alexis et Daniel décident de se départager au cours d'une partie de paintball. Wilhelmina est à la recherche de capitaux pour lancer Slater car son père refuse de l'aider. Pour ce faire, elle tente de corriger son image. Gio aide Hilda et donne des idées à Betty, qui cherche à pimenter chaque seconde qui lui reste à passer avec Henry...