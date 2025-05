Ugly Betty S2 E9 - Slater contre Meade

Lire la vidéo

Diffusé le 03/02/2012

Alors que les Suarez respectent la tradition et préparent le sapin de Noël, Betty se rend à l'enterrement de Bradford. Wilhelmina apprend alors qu'elle est licenciée. Pour se venger, elle détruit la totalité des fichiers informatiques de Mode et débauche plus de la moitié des employés en les enrôlant dans la création de son nouveau magazine : Slater. Betty, qui avait promis à Bradford de veiller sur Daniel, revient pour l'aider à boucler le numéro de janvier...