Ugly Betty S3 E10 - La folle journée d'Amanda

Diffusé le 01/03/2012

Mode s'apprête à lancer une nouvelle version de son site Internet et tout le monde veut proposer une idée originale pour l'alimenter. Betty et Amanda sont contraintes de collaborer sur l'écriture d'un article. Mais la tâche s'avère difficile et elles passent une soirée éprouvante. De son côté, Wilhelmina cherche à éviter Connor par tous les moyens. En dépit des conseils de sa mère, Daniel perd le contrôle lorsqu'il croise Molly...