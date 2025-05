Ugly Betty S3 E11 - Cartes sur table

Lire la vidéo

Diffusé le 02/03/2012

Betty jongle entre son travail et sa famille sans trop de succès, tout en luttant pour impressionner son idole : Jodie Papadakis, l'éditrice de Yeti. Elle ne sait plus où donner de la tête et décide, pour une fois, de donner la priorité à son emploi. Hilda est déçue car elle comptait sur Betty pour la réouverture de son salon de coiffure. La jeune femme rencontre par ailleurs Teri, assistante à Elle Magazine, alors que la rivalité entre Mode et Elle s'accentue...