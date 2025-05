Ugly Betty S3 E12 - Deux sœurs au bord de la crise de nerfs

Diffusé le 05/03/2012

Betty est partagée entre le travail et sa maison, alors qu'une crise familiale éclate et l'oppose à Hilda. Ignacio sort de l'hôpital après sa crise cardiaque. Pendant ce temps, les couples secrets formés par Daniel, Molly, Connor et Wilhelmina tentent tant bien que mal de cacher leurs connexions amoureuses...