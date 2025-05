Ugly Betty S3 E17 - Le combat des chefs

Lire la vidéo

Diffusé le 12/03/2012

Les Suarez doivent trouver de l'argent afin d'acheter leur maison, qu'ils louaient jusqu'à présent et que leur propriétaire a décidé de vendre. La famille accueille l'équipe de télévision d'une émission consacrée à la cuisine. Ignacio devient aide-cuisinier auprès d'un célèbre chef, Frankie Burrata. Pendant ce temps, Daniel et Wilhelmina sont au tribunal pour régler les affaires de Mode et tenter d'obtenir le soutien financier de l'État...