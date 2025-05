Ugly Betty S3 E4 - Au pays de Betty

Diffusé le 22/02/2012

À son retour de Rome, Gio est toujours contrarié par la décision de Betty. Et contrairement à ce que la jeune femme s'était imaginé, il ne veut plus entendre parler d'elle. Wilhelmina use de son influence sur le procureur pour faire inculper Alexis de tentative de meurtre. Elle propose à celle-ci de lui céder ses parts du groupe Meade en échange de la liberté. Mais, une fois arrêtée, Alexis fait des révélations sur sa paternité...