Un baiser au coin du feu

Dana, prof de maths, vit seule avec son fils de 13 ans, Arthur, qui se réfugie dans la lecture et la guitare. Pour les vacances de printemps, elle l'emmène faire du camping dans un camp de montagne et se rend dans un magasin spécialisé pour acheter l'équipement nécessaire. C'est là qu'elle rencontre Steve, le propriétaire du magasin avec qui elle a un léger différend. Divorcé et père de Lacey, une adolescente mal dans sa peau, Steve décide, lui aussi, d'emmener sa fille faire du camping à la campagne...