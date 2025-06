Un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest La Californie

Le chef Philippe Etchebest se lance dans un road trip à travers la Californie, l’État le plus peuplé des États-Unis et le premier état d’immigration. À l’heure où une partie du pays semble se refermer sur elle-même avec l’élection de Donald Trump pour un second mandat, ce voyage devient une exploration des identités et des cultures qui façonnent l’Amérique. Depuis San Francisco, en passant par Los Angeles et San Diego, Philippe part à la rencontre de chefs originaires des trois communautés les plus emblématiques des États-Unis : asiatique, afro-américaine et mexicaine. Entre gastronomie, lutte sociale et solidarité, ce voyage dévoile une Californie riche de sa mixité, où la cuisine devient un trait d’union universel et une ode à la diversité qui fait l’âme des États-Unis.