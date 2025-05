Un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest La Louisiane

Diffusé le 11/03/2024

Le chef Etchebest explore le plus français et le plus envoûtant des états américains : la Louisiane. Son histoire est marquée par l’influence des colons français et espagnols, des esclaves africains et des natifs américains. Si sa cuisine est à l’image de ce melting-pot - savoureuse, riche, festive et conviviale, elle est également imprégnée par une géographie particulière et un climat souvent hostile. La Louisiane ne ressemble à aucun autre état américain : un territoire noyé par l’eau douce, une terre aride, une mer qui veut tout avaler sur son passage… Ce sont tous ces éléments qui vont servir de guide au chef pour comprendre ce qui façonne cette culture culinaire aux multiples visages.