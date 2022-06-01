Un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest L'Australie

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Philippe Etchebest part à la découverte de l’Australie, une île-continent aux horizons immenses, grande comme quinze fois la France, taillée pour l’ampleur. Un pays peuplé de créatures uniques au monde, où tout n’est que démesure. Des fermes de l’outback aux canaux de lave aborigènes, des étals saisonniers de Melbourne à une île perdue au large de la Tasmanie, dans ces espaces sans limites, Philippe part à la rencontre de celles et ceux qui élèvent, pêchent, récoltent, et font de l’Australie un garde-manger unique au monde. Entre terre et océan, ce voyage révèle une Australie nourricière, où la cuisine devient un lien entre territoires, cultures et générations.