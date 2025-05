Un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest Les îles Marquises

Diffusé le 09/11/2023

Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, le chef Philippe Etchebest part découvrir d’autres saveurs, d’autres produits. Et surtout, d’autres cultures. Pour cette aventure, le chef Philippe Etchebest explore l’un des archipels les plus isolés au monde : les îles Marquises ou "Te Henua Enana", "la terre des Hommes". Douze îles perdues dans le sud du Pacifique, entre océans et sommets volcaniques, refuges de seulement 9 000 habitants, offrant un paysage puissant et spectaculaire qui abrite une culture millénaire. Dans cet isolement forcé, les Marquisiens ont inventé une cuisine tropicale et généreuse, marquée par la terre, l’eau et le feu. C’est elle qui va servir de guide au chef !