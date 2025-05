Un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest L'Islande

Lire la vidéo

Diffusé le 18/10/2024

Le chef Philippe Etchebest se retrouve au cœur de l’immensité islandaise, en plein hiver, une terre sculptée par les forces nature. Il y a plus de mille ans, les intrépides Vikings ont défié ce paysage hostile et désert et réussi l’impossible : s’y enraciner et engendrer une culture d’une force et d’une résilience hors norme. Philippe va arpenter ce territoire pour comprendre comment les Islandais sont parvenus à faire fructifier un désert de lave et de glace, en explorant les traditions islandaises et en découvrant l’immense chaleur de ses habitants. Une expédition sur fond de tempête, de geysers, de pêche, mais aussi de chevaux intrépides et de ferme du bout du monde…