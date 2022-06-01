Un dîner presque parfait Spéciale combat des familles

Diffusé le 29/05/2024

C'est en famille que les candidats vont s'affronter ! Frère, sœur, père, mère, fille ou conjoint vont mettre leurs atouts en commun pour gagner ! Retrouvez Martial et Cynthia, père et fille portés sur les épices, Siham et Ambre, mère et fille séductrices et gourmandes, Samuel et Clémence, un couple " Barbie et Ken ", Ayman et Jamel, les frères marseillais rois de tchatche, ainsi que Mégane et Laurie, deux sœurs aussi critiques que difficiles ! Quel duo remportera le titre de meilleurs hôtes ?