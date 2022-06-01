Un dîner presque parfait Spéciale dîner étoilé à moins de 10 euros

Diffusé le 07/07/2023

Un dîner presque parfait est à Paris, capitale de la gastronomie, pour organiser l'incroyable défi du dîner étoilé à moins de 10 euros ! Les 5 candidats devront mettre les petits plats dans les grands et montrer leurs talents tout en respectant le budget limité. Ce défi est lancé par le chef anti-gaspillage et spécialiste de la haute-gastronomie à petit prix : l'ancien candidat de Top chef, Thomas Chisholm. Qui saura convaincre ses invités et remporter le titre de "meilleur hôte de la semaine" ?