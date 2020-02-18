Un dîner presque parfait Spéciale jumeaux

Diffusé le 18/02/2026

Un dîner presque parfait réunit des jumeaux pas comme les autres pour une compétition placée sous le signe de la complicité et de la rivalité ! Cinq binômes vont allier talents culinaires et complicité fusionnelle pour séduire leurs convives. Deux intruses se sont glissées parmi eux : deux meilleures amies qui ont peaufiné leur infiltration jusque dans les moindres détails. Les véritables jumeaux parviendront-ils à les démasquer ? Quel duo saura transformer son dîner en une double réussite ?