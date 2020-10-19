Un dîner presque parfait Spéciale jumeaux

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Un dîner presque parfait voit double : cette semaine, cinq duos de jumeaux s'affrontent dans une compétition riche en rebondissements et en voyages culinaires. Les jumeaux Tiziana et Maina, Sami et Ayman, Patricia et Nadia, Joséphine et Félicie ainsi que Tom et Yann seront jugés selon trois critères : des recettes savoureuses, une animation qui teste leur gémellité et une décoration de table en accord avec leurs thèmes. Quel duo va remporter le titre de meilleurs hôtes et la somme de 1 000 euros ?