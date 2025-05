Un dîner presque parfait J1 : Tel maître, tel chien

Diffusé le 11/12/2024

Un dîner presque parfait met à l’honneur le meilleur ami de l’Homme dans cette spéciale tel maître, tel chien. Direction Poitiers, la région de France où l’on trouve le plus grand nombre de chiens par habitant. Les 5 candidats viendront tous accompagnés de leur compagnon à 4 pattes pour s’affronter derrière les fourneaux. Quel binôme de maître et chien saura convaincre ses invités et remporter le titre de « meilleurs hôtes de la semaine » ?