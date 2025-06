Un dîner presque parfait J2 : Choc des championnes

Un dîner presque parfait célèbre le girl power avec une édition exceptionnelle : le Choc des Championnes ! Pour cette rencontre au sommet, cinq grandes gagnantes emblématiques de l'émission reviennent pour s'affronter et tenter de décrocher le très convoité Talon d'Or, ainsi qu’un chèque de 1000 euros. Au programme, une compétition de haut niveau ! Nos championnes devront proposer des recettes d’exception tout en respectant une contrainte et intégrer à leur menu un ingrédient mystère. Créativité et audace seront indispensables pour espérer l'emporter.